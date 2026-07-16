Konzept "komplett aufgegangen": Telekom mit positiver WM-Bilanz

SID 16.07.2026 • 09:42 Uhr Mit ihrer Streamingplattform MagentaTV und prominenten Experten erreichte das Unternehmen Millionen Fans.

Die deutsche Telekom hat vor dem Finalwochenende der Fußball-Weltmeisterschaft eine positive Bilanz gezogen und Rekordzahlen vermeldet. Mit ihren Übertragungen auf der Streamingplattform MagentaTV seien während des Turniers in den USA, Mexiko und Kanada über 200 Millionen Menschen erreicht worden und damit mehr als bei bisherigen Übertragungen von Sportevents, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte.

„MagentaTV hat die WM näher als je zuvor zu den Menschen nach Deutschland gebracht, von der Seitenlinie direkt ins Wohnzimmer“, ließ sich Rodrigo Diehl, Deutschland-Chef der Telekom, zitieren. Mit ihren Übertragungen von der Europameisterschaft 2024 in Deutschland hatte MagentaTV 70 Millionen Fans erreicht, die Durchschnittswerte wurden pro Partie nun nahezu verdreifacht.

Die Telekom hatte vor dem Turnier namhafte Experten wie den designierten Bundestrainer Jürgen Klopp, Thomas Müller und Mats Hummels verpflichtet, dieses Konzept sei „komplett aufgegangen“, hieß es von Unternehmensseite. Die Telekom hält bei der WM die Übertragungsrechte für alle 104 Partien, 44 Spiele zeigte die Plattform exklusiv. Die höchste Reichweite wurde dabei mit der Viertelfinalbegegnung zwischen England und Norwegen erzielt, durchschnittlich acht Millionen Zuschauer verfolgten den 2:1-Sieg der Three Lions nach Verlängerung.

„Starke Zahlen sind das eine, positive Emotionen das andere. Und da haben wir im Turnierverlauf über alle Kanäle begeistertes Feedback erhalten“, freute sich TV-Chef Arnim Butzen. Nun wolle man auch bei der Frauen-WM 2027 und bei der EM 2028 ein „Turniererlebnis der Superlative bieten“. Die Telekom wird bei beiden Turnieren sämtliche Spiele übertragen.