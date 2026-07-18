Kroatien-Legende schießt gegen Tuchel: "Er redet Unsinn!"

Julius Schamburg 18.07.2026 • 21:35 Uhr Davor Suker teilt gegen Thomas Tuchel aus. Die kroatische Legende ist der Meinung, dass der deutsche Coach "Unsinn" redet.

Die Motivation von England-Trainer Thomas Tuchel vor dem Spiel um Platz drei gegen Frankreich (23 Uhr im LIVETICKER) hielt sich in Grenzen. „Niemand von uns oder den Franzosen will dieses Match spielen. Wir wollten ins Finale“, hatte Tuchel gesagt.

Aussagen, die Kroatien-Legende Davor Suker keineswegs nachvollziehen kann. „Ich ergreife jetzt das Wort: Ich glaube, die Reichen wollen nicht spielen, wenn sie verlieren“, sagte Suker im Gespräch mit dem italienischen Journalisten Tancredi Palmeri.

Tuchel? „Er redet Unsinn“

„Wer auch immer den dritten Platz gewinnt, ich versichere Ihnen, dass er sich in 20 Jahren, wenn er älter ist, an diese Bronzemedaille erinnern wird“, wurde Suker deutlich, ehe er gegen Tuchel austeilte: „Deshalb spielt Trainer Tuchel in dieser ganzen Geschichte keine Rolle. Er redet Unsinn.“

28 Jahre ist es her, dass Suker selber in einem Spiel um Platz drei bei einer WM auf dem Rasen stand. Beim 2:1 der Kroaten gegen die Niederlande erzielte Suker damals den entscheidenden Treffer und wurde Torschützenkönig.

„Dieses Spiel kann sehr wichtig sein. (…) Heute kann ich mit Stolz darüber sprechen“, sagte Suker: „Manche haben so viele Trophäen und sind so reich, dass dieses Spiel ihnen nichts bedeutet. Meine Botschaft an sie lautet: Seid still, respektiert alle 211 FIFA-Mitgliedsverbände und versteht, dass die Welt nicht nur euch gehört.

Die Welt gehört auch den mittelgroßen Nationen, den kleinen und denen, die einfach nur Freude am Fußball haben“, machte Suker klar.

WM 1998: Als Suker Deutschland ausschaltete

Der 58-Jährige, der für sein spektakuläres Tor gegen das DFB-Team bei der WM 1998 (Endstand: 3:0 für Kroatien) auch als Deutschland-Schreck in Erinnerung bleibt, glaubt im Finale an Argentinien.