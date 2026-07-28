Laut IFAB: Embolos Platzverweis regelwidrig

SID 28.07.2026 • 14:30 Uhr Die bereits während der WM viel diskutierte Entscheidung hätte laut der regelzuständigen Institution anders ausfallen müssen.

Im WM-Viertelfinale gegen Argentinien kassierte der Schweizer Breel Embolo die Gelb-Rote Karte – zu Unrecht. Wie das International Football Association Board (IFAB) am Dienstag klarstellte, hätte der VAR im Fall des Stürmers nicht eingreifen dürfen.

In der Mitteilung betonte das IFAB, die in diesem Fall angewandte Verwechslungsregel dürfe ausschließlich dazu dienen, den Spieler zu identifizieren, der das bereits geahndete Vergehen begangen hat – nicht jedoch dazu, das Vergehen selbst zu überprüfen oder abzuändern, zum Beispiel im Fall einer Schwalbe wie bei Embolo.

Der Stürmer hatte in der Partie gegen den Weltmeister von 2022 beim Stand von 1:1 wegen einer Schwalbe seine zweite Gelbe Karte gesehen und war vom Platz geflogen. Schiedsrichter Joao Pinheiro hatte zuvor allerdings auf ein Foulspiel von Leandro Paredes entschieden und dem Argentinier die Gelbe Karte gezeigt. Dann bekam der Portugiese einen Hinweis und kontrollierte die Videosequenz. Dort wurde deutlich: Embolo war überhaupt nicht berührt worden, hob vielmehr ab und wollte ein Foul schinden. Also revidierte der Schiedsrichter seine Entscheidung, nahm die Gelbe Karte gegen Paredes zurück und schickte Embolo vom Feld. Argentinien siegte schließlich mit 3:1 nach Verlängerung.