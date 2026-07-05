Letzte WM? Cristiano Ronaldo schafft Klarheit

Maximilian Huber 05.07.2026 • 21:37 Uhr Cristiano Ronaldo wird bei der WM 2030, die unter anderem in Portugal stattfinden wird, nicht mehr Teil des portugiesischen Kaders sein. Die Endrunde in den USA, Mexiko und Kanada wird seine letzte Weltmeisterschaft sein.

Cristiano Ronaldo hat verraten, dass die WM-Endrunde in den USA, Kanada und Mexiko seine letzte Weltmeisterschaft als aktiver Profifußballer sein wird.

„Ich möchte es so sehr wie möglich genießen, denn es wird die letzte Weltmeisterschaft sein, ja. Aber ich hoffe, dass mein letztes Spiel bei einer Weltmeisterschaft nicht schon morgen stattfindet“, erklärte der portugiesische Stürmer auf der Pressekonferenz vor dem WM-Achtelfinale gegen Spanien.

WM 2026 für Ronaldo „emotional die schönste“

Ronaldo spielt in Nordamerika seine sechste Weltmeisterschaft. Auf die Frage, ob er ein bestimmtes Gefühl für das Spiel habe, ähnlich wie vor dem Spiel gegen Kroatien (2:1), antwortete Ronaldo in entspanntem Ton. „Das spüre ich erst morgen. Im Ernst. Erst am Tag des Spiels spüre ich es. Es kommt von oben, und dann kommt dieses Zittern, dieses Schwitzen. Aber bisher habe ich es noch nicht gespürt. Morgen vielleicht … oder vielleicht auch nicht, mal sehen. Normalerweise habe ich dieses Gefühl erst am Tag des Spiels.“

Die WM 2026 in Nordamerika – seine sechste seit 2006 – empfindet Ronaldo als eine „wunderbare Erfahrung“. Fußball sei viel mehr als das Spiel auf dem Platz. „Er bringt Menschen zusammen, lässt sie gemeinsam Freude und Tränen erleben. Von allen Turnieren, die ich gespielt habe, wird mir diese Weltmeisterschaft am stärksten in Erinnerung bleiben – wegen der Leidenschaft der Menschen. Emotional gesehen war sie für mich die schönste.“

Ronaldo: „Ich kann immer noch Tore schießen“

Sollte für ihn der WM-Titel auch dieses Mal ausbleiben, werde ihm nichts fehlen. „Gott war unglaublich großzügig zu mir. Er hat mir mehr gegeben, als ich je erwartet hätte – sowohl mit der Nationalmannschaft als auch persönlich“, sagte Ronaldo: „Natürlich hoffen wir alle auf den Titel, ich ganz besonders. Wir werden alles dafür tun. Aber wir wissen auch, dass nur eine Mannschaft gewinnen kann.“

Mit 41 Jahren auf diesem Niveau zu spielen, sei ebenfalls eine schöne Erfahrung. „Ich weiß, dass ich nicht mehr derselbe Spieler bin wie früher. Aber eines hat sich nicht verändert: Ich kann immer noch Tore schießen. Ich hoffe, dass mir das morgen gelingt“, sagte Ronaldo: „Und wenn nicht, dann hoffe ich, dass ein anderer Spieler unserer Mannschaft trifft.“

Er glaube zudem nicht, dass er bisher ein schlechtes Turnier spiele. „Ich habe drei Tore erzielt. Andere haben mehr geschossen, aber ich denke nicht, dass ich mich verstecken muss“, sagte Ronaldo. Unabhängig vom weiteren Turnierverlauf werde er die WM „mit vollkommen reinem Gewissen verlassen. Nicht zu hundert Prozent, sondern zu tausend Prozent. Im Leben und im Fußball habe ich alles gegeben“, sagte Ronaldo.

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