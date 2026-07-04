Lineker adelt Kane: "Bester Spieler, den England je hatte"

SID 04.07.2026 • 12:32 Uhr Geht es nach Englands Torjägerikone Gary Lineker, gab es nie einen besseren Spieler aus dem Mutterland des Fußballs als den Bayern-Star.

Charlton? Shearer? Beckham? Kane! 80er-Jahre-Ikone Gary Lineker hat sich in der Frage nach Englands bestem Fußballer aller Zeiten klar positioniert. „Harry Kane ist der beste, den wir jemals hervorgebracht haben“, frohlockte der 65-Jährige gegenüber der britischen Boulevardzeitung The Sun. Entgegen der weitläufigen Meinung sei der Bayern-Star „nicht nur Englands bester Torjäger“, sondern verkörpere eben auch im Gesamtpaket als „kompletter Spieler“ absolute Weltklasse.

„Wir sprechen hier von der Qualität seines Allroundspiels, nicht unbedingt nur von den Zahlen, die natürlich unglaublich sind“, schwärmte Lineker weiter. „Die Art, wie er sich in den freien Raum fallen lässt und dann den Ball hält, sein Gespür für den richtigen Pass und seine Spielübersicht – all das ist unglaublich.

„Zudem verzücke ihn seine Abschlussstärke – ob im Eins-gegen-Eins, von außerhalb des Strafraums oder in der Luft. Harry hat einfach alles. Das Einzige, was ihm wahrscheinlich fehlt, ist etwas an Tempo“, schloss Lineker anerkennend.