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Lineker adelt Kane: "Bester Spieler, den England je hatte"

„Bester Spieler, den England je hatte“

Geht es nach Englands Torjägerikone Gary Lineker, gab es nie einen besseren Spieler aus dem Mutterland des Fußballs als den Bayern-Star.
Harry Kane überflügelt Gary Lineker und ist nun der erfolgreichste Angreifer der englischen WM-Historie. Bei seinem Tor gegen Panama fällt ein kurioses Detail auf.
SID
Geht es nach Englands Torjägerikone Gary Lineker, gab es nie einen besseren Spieler aus dem Mutterland des Fußballs als den Bayern-Star.

Charlton? Shearer? Beckham? Kane! 80er-Jahre-Ikone Gary Lineker hat sich in der Frage nach Englands bestem Fußballer aller Zeiten klar positioniert. „Harry Kane ist der beste, den wir jemals hervorgebracht haben“, frohlockte der 65-Jährige gegenüber der britischen Boulevardzeitung The Sun. Entgegen der weitläufigen Meinung sei der Bayern-Star „nicht nur Englands bester Torjäger“, sondern verkörpere eben auch im Gesamtpaket als „kompletter Spieler“ absolute Weltklasse.

„Wir sprechen hier von der Qualität seines Allroundspiels, nicht unbedingt nur von den Zahlen, die natürlich unglaublich sind“, schwärmte Lineker weiter. „Die Art, wie er sich in den freien Raum fallen lässt und dann den Ball hält, sein Gespür für den richtigen Pass und seine Spielübersicht – all das ist unglaublich.

„Zudem verzücke ihn seine Abschlussstärke – ob im Eins-gegen-Eins, von außerhalb des Strafraums oder in der Luft. Harry hat einfach alles. Das Einzige, was ihm wahrscheinlich fehlt, ist etwas an Tempo“, schloss Lineker anerkennend.

Der einstige Stürmer gilt selbst als einer der begnadetsten Fußballer aus dem Mutterland des Fußballs. In 80 Spielen für die Three Lions erzielte er 48 Tore – womit er in der ewigen Rangliste der Torjäger der englischen Nationalmannschaft hinter Kane (84), Wayne Rooney (53) und Bobby Charlton (49) auf dem vierten Platz liegt. Überdies hielt Lineker bis vor Kurzem den Rekord für die meisten WM-Tore Englands (10) – doch auch hier hat Kane (11) ihn nach seinem Doppelpack im Sechzehntelfinale gegen den DR Kongo (2:1) überflügelt.

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