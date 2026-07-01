Livakovic schwärmt von Modric: "Vorbild für alle"

SID 01.07.2026 • 23:30 Uhr Das Duell der Altstars elektrisiert alle. Die "Vatreni" spielen auch für ihren Kapitän.

Die kroatische Fußball-Nationalmannschaft will bei dessen letzter Weltmeisterschaft ein Stück weit auch für Anführer Luka Modric spielen. „Wir werden alles daran setzen, dass wir die WM-Karriere von Luka fortsetzen“, sagte Torhüter Dominik Livakovic: „Ich kann nur positiv über ihn sprechen. Was er in dieser Mannschaft leistet, sollte ein Vorbild für alle sein.“

„Ich glaube, das sind zwei großartige Spieler, die absolut ihre Fußspuren im Fußball hinterlassen haben“, führte Livakovic aus. Daran werde sich auch nichts ändern, wenn einer der beiden im Sechzehntelfinale aus dem Turnier ausscheide und damit wohl für immer die WM-Bühne verlasse. Während Modric für die Kroaten weiterhin der unumstrittene Leader auf dem Feld ist, gibt es an der Leistungsfähigkeit von Ronaldo mittlerweile durchaus Zweifel.

WM: Kroatien-Trainer erwartet Kampf gegen Portugal

Trainer Zlatko Dalic erwartet wohl auch deshalb, dass sich das Spiel „im Mittelfeld entscheiden“ werde. „Dort wird es ein Kampf. Sie haben ein tolles Team mit einigen Schlüsselspielern, die das Spiel im Zentrum organisieren“, führte der 59-Jährige aus: „Sie sind taktisch sehr gut, haben viel individuelle Qualität, auf die wir sehr aufpassen müssen. Wir dürfen defensiv keine Fehler machen, weil jeder bestraft werden könnte.“