Louis van Gaal tritt zurück

Conrad Fröhlich 02.07.2026 • 21:54 Uhr Louis van Gaal ist bei Ajax Amsterdam als Berater des Aufsichtsrates zurückgetreten. Seit 2023 beriet die niederländische Trainerlegende den Klub in fußballerischen Angelegenheiten.

Die niederländische Trainerlegende Louis van Gaal ist bei Ajax Amsterdam zurückgetreten. Das gab der Verein am Donnerstag bekannt.

Van Gaal legte seine Beraterfunktion offenbar aus personellen Gründen nieder. Micheal van Praag, ein langjähriger Freund des Trainer-Veteranen und damaliger Vorsitzender des Aufsichtsrats, stellte van Gaal 2023 ein. Rund zwei Jahre danach trat van Praag jedoch zurück.

„Ich habe mich gefreut, sowohl ihm als auch Ajax zu helfen. Als externer Berater konnte ich wichtige Fußball-Positionen besetzen, wie die Ernennung von Alex Kroes und Marjin Beuker. In dieser Zeit wurde auch mehr Fußballwissen in die Organisation eingebracht“, wird van Gaal auf der Vereinswebsite zitiert. „Doch Michael trat 2025 zurück, Alex verließ die Station, und Marijn ist nun ebenfalls gegangen. Für mich ist nun auch die Zeit gekommen, zurückzutreten“, erklärte er weiter.

Van-Gaal-Rücktritt kurz nach Koeman-Aus

Ajax bedauerte in der Vereinsmitteilung van Gaals Entscheidung, äußerte aber zugleich Verständnis und bedankte sich für die Dienste der Trainerlegende.

Van Gaals Abgang erfolgte zwei Tage, nachdem Bondscoach Ronald Koeman seinen Rücktritt als Trainer der niederländischen Nationalmannschaft bekanntgegeben hatte.