WM 2026: Dann ist Jürgen Klopp wieder im TV-Einsatz

SID 17.07.2026 • 12:54 Uhr Klopp hat noch einen letzten Experteneinsatz, dann soll er Bundestrainer werden.

Jürgen Klopp wird als WM-Experte von MagentaTV nur noch das Finale zwischen Spanien und Argentinien am Sonntag in East Rutherford begleiten.

Ab 18.30 Uhr (Anstoß 21.00 Uhr, alle Zeiten MESZ) geht der wahrscheinlich künftige Fußball-Bundestrainer beim Streamingdienst mit den 2014er-Weltmeistern Thomas Müller und Mats Hummels sowie mit Olympiasiegerin Tabea Kemme, Laura Wontorra und Johannes B. Kerner auf Sendung.

Beim Spiel um Platz drei am Samstag (23.00 Uhr) in Miami, dem letzten von insgesamt 44 Magenta-Exklusivspielen, ist Klopp hingegen nicht im Einsatz. Kemme wird das Spiel zwischen Frankreich und England als Expertin begleiten, mit dabei sind auch Wontorra und Kerner.

Das Endspiel überträgt auch das ZDF ab 19.30 Uhr mit dem bekannten Expertenteam aus Friederike Kromp, Christian Streich, Christoph Kramer und Per Mertesacker. Kramer und Mertesacker werden vor Ort in New York sein. Moderator ist Jochen Breyer.