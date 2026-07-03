Marsch: Marokko ein Team mit "null Schwächen"

SID 03.07.2026 • 21:57 Uhr Kanada geht als klarer Außenseiter in das WM-Achtelfinale gegen den Halbfinalisten von 2022.

Nationaltrainer Jesse Marsch sieht seine Kanadier im WM-Achtelfinale gegen Marokko als klaren Underdog. „Wir wissen, dass uns eine gewaltige Herausforderung gegen eine wirklich talentierte Mannschaft bevorsteht, die buchstäblich null Schwächen hat“, sagte der 52-Jährige vor dem Spiel am Samstag (19.00 Uhr MESZ/ZDF und MagentaTV) in Houston.

„Wenn du über Marokko sprichst, sprichst du über ein Team mit unglaublichem individuellen Talent. Ihr Selbstbewusstsein, ihr Swag, mit dem sie spielen …“, sagte Marsch, der den WM-Halbfinalisten von 2022 im Sechzehntelfinale gegen die Niederlande live in Monterrey verfolgt hatte. Vor dem historisch ersten Achtelfinale der Kanadier stellte er aber auch klar: „Wir haben keine Angst und freuen uns auf diese Challenge.“