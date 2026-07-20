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Matthäus zu Kimmich: "Ganz wichtiger Bestandteil"

Matthäus wirbt für Kimmich

Lothar Matthäus würde weiter auf den DFB-Kapitän Joshua Kimmich setzen.
Kommentator Marco Hagemann reagiert bei WM Aktuell auf die drastische Forderung von Mario Basler. Einen sofortigen Rücktritt von Joshua Kimmich aus der Nationalmannschaft sieht er nicht.
SID
Lothar Matthäus würde weiter auf den DFB-Kapitän Joshua Kimmich setzen.

Rekordnationalspieler Lothar Matthäus sieht DFB-Kapitän Joshua Kimmich trotz des erneut frühen Scheiterns bei der Weltmeisterschaft in Nordamerika weiter als „ganz wichtigen Bestandteil“ der deutschen Nationalmannschaft.

„Es wird nicht nur mit jungen Spielern klappen. Wir brauchen Erfahrung, wir brauchen Führungsqualität“, sagte der 65-Jährige im RTL/Sky-Interview.

Hamann fordert DFB-Umbruch

Zuletzt hatte der ehemalige Nationalspieler Dietmar Hamann nach dem WM-Debakel erneut einen Umbruch gefordert. „Ich bin der Meinung, dass Joshua Kimmich, Leon Goretzka und Leroy Sané keine Rolle mehr spielen sollten“, sagte der WM-Zweite von 2002 im Interview mit der Münchner Abendzeitung.

Matthäus sieht dies zumindest in Bezug auf Kimmich anders. „Du brauchst Spieler, die führen dürfen und führen können“, sagte er: „Ich glaube schon, dass Jürgen Klopp auf der zentralen Position in Zukunft auf Kimmich bauen wird.“ Klopp soll die Nachfolge von Julian Nagelsmann als Bundestrainer antreten, perfekt ist die Verpflichtung aber noch nicht.

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