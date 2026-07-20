Matthäus zu Kimmich: "Ganz wichtiger Bestandteil"

SID 20.07.2026 • 15:42 Uhr Lothar Matthäus würde weiter auf den DFB-Kapitän Joshua Kimmich setzen.

Rekordnationalspieler Lothar Matthäus sieht DFB-Kapitän Joshua Kimmich trotz des erneut frühen Scheiterns bei der Weltmeisterschaft in Nordamerika weiter als „ganz wichtigen Bestandteil“ der deutschen Nationalmannschaft.

„Es wird nicht nur mit jungen Spielern klappen. Wir brauchen Erfahrung, wir brauchen Führungsqualität“, sagte der 65-Jährige im RTL/Sky-Interview.

Hamann fordert DFB-Umbruch

Zuletzt hatte der ehemalige Nationalspieler Dietmar Hamann nach dem WM-Debakel erneut einen Umbruch gefordert. „Ich bin der Meinung, dass Joshua Kimmich, Leon Goretzka und Leroy Sané keine Rolle mehr spielen sollten“, sagte der WM-Zweite von 2002 im Interview mit der Münchner Abendzeitung.