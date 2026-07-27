Mbappé über WM-Aus: "Es wird noch eine Weile wehtun"

SID 27.07.2026 • 13:57 Uhr Der Superstar lässt rund zwei Wochen nach dem Aus im WM-Halbfinale das Turnier Revue passieren und dankt den Fans.

Fußball-Superstar Kylian Mbappé hat gut zwei Wochen nach Frankreichs Halbfinal-Aus bei der Fußball-Weltmeisterschaft Einblick in seine Gefühle gegeben.

„Es tut weh, und es wird noch eine ganze Weile wehtun. Das kann ich nicht leugnen“, schrieb der WM-Torschützenkönig in einem Brief bei Instagram.

„Vielleicht hätten wir euch ein besseres Ende geschuldet. Aber wir können uns eben nicht immer aussuchen, wie die Geschichten zu Ende gehen“, sagte der Kapitän und richtete sich dabei an die französischen Fans.

WM: Mbappé freut sich über Goldenen Schuh

Immerhin, so räumte er ein, mache ihn der Gewinn des Goldenen Schuhs für die meisten Turniertore stolz. Einzig der gleichzeitige Triumph im Finale hätte dies noch toppen können.

In der Kommentarspalte erhielt Mbappé prombt viel Zuspruch von etlichen Fußballer-Kollegen. Englands Jude Bellingham bezeichnete seinen Mitspieler bei Real Madrid gar als „den Besten“.