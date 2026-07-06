Medien: "Fall Balogun" geht in weitere Runde

SID 06.07.2026 • 12:38 Uhr Laut The Athletic wurde Belgien das Recht auf Berufung eingeräumt. Die Zeit drängt allerdings.

Der „Fall Balogun“ geht offenbar in eine weitere Runde. Nach Informationen des US-Portals The Athletic bekam Belgiens Fußballverband RBFA vom Weltverband FIFA das Recht auf Berufung eingeräumt. Demnach können die Belgier wie auch der US-Verband (U.S. Soccer) bis Montag 14.00 Uhr MESZ ihre Stellungnahmen abgeben.

Ein Mitglied des FIFA-Berufungsausschusses könnte den Fall verhandeln. Die Zeit drängt, eine Entscheidung müsste noch vor dem Achtelfinale der USA gegen Belgien (Dienstag, 2.00 Uhr MESZ/ARD und MagentaTV) fallen.

Laut The Athletic bekam Belgien von der FIFA allerdings nicht garantiert, dass es tatsächlich zu einer Verhandlung kommt. Es erscheint deshalb unklar, ob der Einspruch lediglich formaler Natur ist oder ob er eine echte Chance auf Erfolg hat.

Trump rief wohl bei Infantino an

Am Sonntag hatte die FIFA die Sperre für US-Stürmer Folarin Balogun aus dem WM-Sechzehntelfinale gegen Bosnien-Herzegowina (2:0) zur Bewährung ausgesetzt. Balogun ist damit im Achtelfinale spielberechtigt.