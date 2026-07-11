Südafrikanischer WM-Spieler Jayden Adams tot

Johannes Vehren 11.07.2026 • 15:30 Uhr Der Fußballprofi Jayden Adams ist laut Medienberichten im Alter von 25 Jahren verstorben. Noch vor zwei Wochen stand er mit der südafrikanischen Nationalmannschaft bei der WM auf dem Platz.

Schockierende Berichte aus Südafrika: Der vor kurzem noch bei der WM aktive Fußballprofi Jayden Adams von den Mamelodi Sundowns soll im Alter von 25 Jahren verstorben sein. Dies berichtet das größte südafrikanische Fußballmedium Soccer Laduma unter Berufung auf Adams‘ Umfeld.

Bis vor rund zwei Wochen nahm der Mittelfeldspieler noch mit Südafrika an der WM teil und schied im Sechzehntelfinale mit 0:1 gegen Co-Gastgeber Kanada aus. Adams, Vater einer jungen Tochter, wurde dreimal eingesetzt.

Medien vermelden Tod von Südafrikas Jayden Adams

Soccer Laduma zitiert ein Statement einer Person, die dem Bericht zufolge im Namen von Adams‘ Familie spricht und als „Mentor“ des Spielers beschrieben wird: „Ja, ich kann seinen Tod bestätigen. Niemand hat das erwartet.“ Die Nachricht sei „noch sehr frisch“, die Familie bitte um Respekt für ihre Privatsphäre. Weitere Umstände wurden nicht genannt.