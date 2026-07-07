Hiobsbotschaft um WM-Shootingstar!

SPORT1 07.07.2026 • 10:16 Uhr Mittelfeldspieler Johan Manzambi schoss bereits drei Tore während der WM, soll im Achtelfinale gegen Kolumbien aber nicht einsatzfähig sein.

Die Schweizer Fußball-Nationalmannschaft muss im WM-Achtelfinale gegen Kolumbien offenbar auf Shootingstar Johan Manzambi verzichten. Der 20-Jährige vom SC Freiburg zog sich nach Medienberichten im Abschlusstraining eine Knieverletzung zu und soll in der Partie am Dienstag (22 Uhr im LIVETICKER) nicht einsatzbereit sein.

Manzambi ist mit drei Treffern aktuell bester Schweizer Torschütze im Turnier und bereitete zudem zwei weitere Treffer vor. Er verletzte sich nun offenbar bei einer Spielform ohne Fremdeinwirkung am Knie und musste das Training abbrechen.

„Die Schweiz hat jetzt ein Knie der Nation!“, schreibt der das Schweizer Medium Blick. „Am Dienstagmorgen Schweizer Zeit dann die traurige Gewissheit: Manzambi fällt definitiv aus.“ Eine anschließende MRT-Untersuchung schloss immerhin eine schwere Verletzung aus. Ob der Mittelfeldspieler, sollte die Schweiz weiterkommen, im weiteren Turnierverlauf noch einmal zum Einsatz kommen kann, ist offen.

WM: Nicht nur Manzambi droht ein Ausfall

Die Personalsorgen der Schweizer gehen damit über die bereits angeschlagenen Michel Aebischer und Luca Jaquez hinaus. Auch Rubén Vargas und Djibril Sow mussten das Abschlusstraining vorzeitig beenden.

„Es wäre ein riesiger Verlust, wenn sie morgen nicht auf dem Platz stehen könnten“, sagte Nationaltrainer Murat Yakin mit Blick auf die möglichen Ausfälle von Manzambi, Vargas und Sow.

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