Meeresschneckenart nach WM-Held benannt

SID 10.07.2026 • 22:27 Uhr Mit Kap Verde sorgt Vozinha bei der WM für Aufsehen. Nun hinterlässt er mit seinem Namen auch Spuren in der Tierwelt.

Kap Verdes Nationaltorhüter Vozinha hat mit seinen starken Paraden bei der Fußball-WM nicht nur mehr als 28 Millionen Instagram-Follower hinzugewonnen, sondern auch in der Zoologie Eindruck hinterlassen: Eine neu entdeckte Meeresschneckenart wurde nach ihm benannt.

Das kleine rote Weichtier wurde vom Biologen Jesus Ortea in der Karibik entdeckt. Der entschied, es nach dem 40 Jahre alten Star der Mannschaft des kleinen Inselstaates zu benennen. Die Schnecke trägt nun den Namen „Aldisa vozinha“.

Kap Verde scheiterte dramatisch an Argentinien

Kap Verde ist die zweitkleinste Nation, die jemals eine WM-Endrunde erreicht hat. Im Sechzehntelfinale lieferten sie Titelverteidiger Argentinien einen harten Kampf, bevor sie nach Verlängerung mit 2:3 ausschieden.

In einem Bericht über seine Entdeckung erklärte Ortea, er wolle Vozinhas „herausragende Rolle“ würdigen, und wies darauf hin, dass dessen großes Spiel bei der WM gegen eine Mannschaft stattfand, die den Spitznamen „La Roja“ – „Die Rote“ – trägt.