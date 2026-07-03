Mertesacker und Kramer begrüßen Nagelsmann-Rücktritt

SPORT1 03.07.2026 • 19:44 Uhr Christoph Kramer und Per Mertesacker begrüßen den Rücktritt von Julian Nagelsmann. Kramer verweist auf die Stimmung im Land, die gegen Nagelsmann gesprochen hat.

Per Mertesacker und Christoph Kramer haben den Rücktritt von Julian Nagelsmann vom Amt des Bundestrainers als unausweichlich begrüßt. Die beiden Fußball-Weltmeister von 2014 sehen zudem keine Alternative zu Wunsch-Nachfolger Jürgen Klopp.

„Viele Menschen haben das Gefühl: ‚Boah, ich kann den nicht mehr sehen. Es braucht einen Neuanfang.‘ Und wenn er in drei Monaten wieder da steht, hat es nichts von einem Neuanfang. Jeder Neuanfang braucht Euphorie“, sagte Kramer am Freitagabend im ZDF.

Er glaube nicht, „dass man das in dieser Konstellation noch mal hätte hervorrufen können. Mir war es relativ schnell klar, weil die Stimmung im Land war, wie die Stimmung im Land war.“

„Er hätte immer Jürgen Klopp im Rücken“

Mertesacker stimmte zu: „Man hat sich schnell und richtig entschieden und den Weg frei gemacht für Jürgen Klopp. Die DFB-Führung ist sehr schnell zusammengekommen, was mich verwundert hat. Ich glaube, der DFB weiß genau, es kann nur über Jürgen Klopp gehen. Egal, wer sonst kommen würde, er hätte immer Jürgen Klopp im Rücken. Ich glaube, dass er etwas entfachen kann.“

Alternativen? Nicht für Kramer: „Es gibt viele Namen, die Sinn machen würden wie Sebastian Hoeneß oder Ralf Rangnick. Aber es ist einfach Jürgen Klopp! Da tut man keinem den Gefallen, wenn wir jetzt nicht ihn nehmen. Man hätte immer das Gefühl, dass mit Jürgen alles noch besser geworden wäre. Es gibt auch nicht viele coolere Leute für diesen Job als Jürgen Klopp.“

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