Messi startet für Argentinien – Spanien vertraut Erfolgself

SID 19.07.2026 • 19:56 Uhr Beim Titelverteidiger Argentinien rotieren drei Neue ins Aufgebot. Spanien dagegen nimmt keine Veränderungen vor.

Mit Lionel Messi in der Startelf und in Bestbesetzung geht Weltmeister Argentinien das Endspiel der Fußball-WM gegen Spanien an. Auf dem Kapitän ruhen die Hoffnungen auf die erfolgreiche Titelverteidigung und den insgesamt vierten Triumph. Europameister Spanien will dies verhindern, Trainer Luis de la Fuente setzt dafür in East Rutherford am Sonntag (21.00 Uhr MESZ/ZDF und MagentaTV) wie gewohnt unter anderem auf Lamine Yamal und Kapitän Rodri.

Argentiniens Trainer Lionel Scaloni verändert seine Mannschaft im Vergleich zum dramatischen 2:1 im Halbfinale gegen England auf drei Positionen. Gonzalo Montiel, Rodrigo De Paul und der frühere Stuttgarter Nicolás González beginnen. De la Fuente vertraut hingegen der Mannschaft, die im Halbfinale überzeugend gegen den Top-Favoriten Frankreich gewonnen hatte. Im Turnierverlauf hat Spanien mit Torhüter Unai Simón bislang nur einen Gegentreffer kassiert.

Messi ist der erst zweite Spieler überhaupt, der in drei WM-Finals auf dem Platz steht. 2014 in Brasilien hatte er gegen Deutschland verloren und 2022 in Katar den Titel geholt. Zuvor hatte der Brasilianer Cafu (1994, 1998 und 2002) diese Rekordmarke allein gehalten.