Messi staunt: Pickfords XXL-Spickzettel enthüllt

SID 16.07.2026 • 11:54 Uhr Nach der Niederlage Englands fiel eine präparierte Trinkflasche des Keepers auf. Darauf standen detaillierte Hinweise zu möglichen Elfmeterschützen.

Lionel Messi kniff die Augen zusammen und las interessiert: Als ihm die Trinkflasche von Englands Nationaltorhüter Jordan Pickford gereicht wurde, staunte Argentiniens Superstar nicht schlecht, einige seiner Mitspieler amüsierten sich herzhaft. Pickford war mit einem XXL-Spickzettel bestens vorbereitet für ein eventuelles Elfmeterschießen ins WM-Halbfinale gegangen – auf dem Aufkleber auf seiner Plastikflasche standen säuberlich gedruckt sämtliche Schussvorlieben der 23 Feldspieler der Albiceleste.

Bei Messi, der im Turnierverlauf zweimal verschossen hatte, lautete die Handlungsempfehlung an Pickford etwa: rechts antäuschen, nach links abtauchen. Bei Enzo Fernández sollte der Goalie des FC Everton einfach stehen bleiben, bei Thiago Almada lautete der Rat: Entscheide nach Tagesform („Feel on the Day“).