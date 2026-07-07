Messi-Tränen nach unglaublichem Sieg

Christopher Mallmann 07.07.2026 • 20:52 Uhr Argentinien zieht nach großem Kampf ins WM-Viertelfinale ein. Lionel Messi wird von seinen Gefühlen überwältigt.

Superstar Lionel Messi ist nach dem spektakulären WM-Achtelfinaleinzug der Argentinier von seinen Gefühlen überwältigt worden.

Der 39-Jährige weinte auf dem Rasen in Atlanta, während sich seine Teamkollegen um ihn versammelten und ihren Helden in die Arme schlossen. Später warfen sie ihn vor Freude in die Höhe.

Messi hatte beim furiosen Achtelfinal-Sieg gegen Ägypten (3:2) den zwischenzeitlichen Anschlusstreffer vorbereitet (79.) und schließlich das 2:2 selbst erzielt (83.). Wenig später traf Enzo Fernández zum entscheidenden 3:2 (90.+2) – und erlöste damit vor allem Messi.

WM 2026: Messi verschießt Elfmeter

Der Weltstar von Inter Miami hatte einen Strafstoß in Hälfte eins verschossen und damit seinen achten Treffer bei dieser WM verpasst (21.). Im Gegenzug schlugen die Ägypter erneut zu und trieben den aktuellen Weltmeister mit ihrem zweiten Treffer an den Rand des Abgrunds (67.).

Doch Messi wäre nicht Messi, wenn es dabei geblieben wäre. Das Offensiv-Genie peitschte seine Mannschaft mit wütenden Angriffen nach vorne und drehte die Partie zugunsten der Argentinier.