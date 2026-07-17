Messi über Badewannen-Bilder mit Yamal: „Foto ist verrückt“

SID 18.07.2026 • 01:48 Uhr Argentiniens Superstar spricht erstmals über die Aufnahmen aus dem Jahr 2007.

Lionel Messi lächelte. Die Frage nach den Badewannen-Bildern mit Spaniens Jungstar Lamine Yamal (19) musste ja kommen. Und sie kam ausgerechnet von Football-Legende Tom Brady. „Dieses Foto ist verrückt“, sagte Messi auf der Bühne des Fanfestes von Manhattan: „Das Leben ist verrückt, und die Tatsache, dass wir beide uns nach diesem Foto bei der Weltmeisterschaft gegenüberstehen, ist unglaublich.“

Es war das erste Mal bei der WM-Endrunde, dass Argentiniens 39 Jahre alter Kapitän die ikonischen Fotos aus dem Jahr 2007 öffentlich kommentierte, die in den Tagen vor dem Finale am Sonntag (21.00 Uhr MESZ/ZDF und MagentaTV) für Gesprächsstoff sorgen. Die Bilder, auf denen der damals 20 Jahre alte Messi den seinerzeit sechs Monate alten Yamal wäscht und in den Armen hält, waren bei einem Shooting des FC Barcelona für einen UNICEF-Kalender entstanden. Yamals Eltern waren ausgelost worden, ihren Sohn mit dem angehenden argentinischen Superstar ablichten zu lassen

„Lamine ist ein Spieler mit großem Potenzial. Er hat eine großartige Karriere vor sich und die Chance, etwas Historisches zu erreichen, aber ich hoffe, es passiert nicht dieses Mal“, sagte Messi bei der von Ex-Fußballer Rio Ferdinand, Tennis-Ikone Novak Djokovic, Basketball-Weltstar Kevin Durant und Brady moderierten Veranstaltung. Sein Team werde „versuchen, dafür zu sorgen, dass er am Sonntag nicht in Bestform ist, auch wenn es schwierig wird“.