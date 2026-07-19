Messi und Mbappé: Duell um den Goldenen Schuh

SID 19.07.2026 • 10:46 Uhr Zwei Final-Tore reichen Messi für den ersten Platz - in zwei Torjägerlisten.

Argentiniens Fußball-Idol Lionel Messi kann am Abend (21.00 Uhr MESZ/ZDF und MagentaTV) im WM-Finale gegen Spanien nicht nur zum zweiten Mal Weltmeister werden – auch das enge Rennen mit Frankreichs Torjäger Kylian Mbappé um den Goldenen Schuh ist noch nicht entschieden.

Mbappé hat seiner WM-Tore-Sammlung am Samstag im vogelwilden Spiel um Platz drei gegen England (4:6) seine Turniertreffer neun und zehn hinzugefügt, als erster Spieler seit Gerd Müller 1970 traf er damit zweistellig. Messi steht 2026 bei acht Toren, bei Gleichstand zählen die Assists: Da liegt der Argentinier 4:3 vorne. Zwei Messi-Tore im Endspiel reichen also für die Trophäe – werden es weniger, wird Mbappé als erster Spieler ein zweites Mal WM-Torschützenkönig.