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Messi schwärmt vor WM-Finale: "Geschichte geschrieben"

Messis Liebeserklärung

Der 39-Jährige bestreitet am Sonntag sein drittes WM-Finale und bedankt sich im Vorfeld bei allen, "die zum Erfolg beigetragen haben".
Argentiniens Starspieler Lionel Messi
© GETTY IMAGES NORTH AMERICA VIA AFP/SID/SHAUN BOTTERILL
SID
Der 39-Jährige bestreitet am Sonntag sein drittes WM-Finale und bedankt sich im Vorfeld bei allen, "die zum Erfolg beigetragen haben".

Argentiniens Superstar Lionel Messi hat sich bereits vor dem WM-Finale gegen Spanien bei der gesamten Nationalmannschaft emotional bedankt. „Danke an jeden meiner Mitspieler, an das Trainerteam und an alle Menschen, die jeden Tag dafür arbeiten, dass diese Nationalmannschaft eine Familie bleibt“, schrieb der Kapitän der Albiceleste bei Instagram.

Dazu veröffentlichte der 39-Jährige ein Bild des gesamten Teams, auf dem alle Spieler, Betreuer, der Trainerstab und alle, „die zum Erfolg beitragen“, zu sehen sind. Messi schrieb dazu: „Ganz egal, was im Finale passiert – dieses Team hat bereits Geschichte geschrieben, die wir niemals vergessen werden und die niemand auslöschen kann.“

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WM-Finale: Alle Augen auf Messi

Messi steht bei seiner sechsten WM-Teilnahme im dritten Finale und blickt auf die gemeinsamen Jahre mit der Nationalmannschaft zurück: „Das Beste an all diesen Jahren waren nie nur die Titel, sondern der gesamte Weg. Den Alltag mit diesem Team zu teilen, gemeinsam Wettkämpfe zu bestreiten, sich in schwierigen Zeiten wieder aufzurappeln und jeden Schritt zu genießen.“

Der achtmalige FIFA-Weltfußballer war an zwölf der 19 Tore Argentiniens im Turnierverlauf beteiligt und hatte damit maßgeblichen Anteil am Erreichen des WM-Finals. Der Titelverteidiger trifft am Sonntag vor den Toren New Yorks auf Spanien (21.00 Uhr im LIVETICKER).

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