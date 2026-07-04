Mexiko sieht sich "auf Augenhöhe" mit England

SID 04.07.2026 • 23:21 Uhr Mexikos Trainer Javier Aguirre hat Respekt vor dem Achtelfinal-Gegner England. Auf einen vermeintlichen Vorteil geht er nicht ein.

Javier Aguirre misst dem vermeintlichen Höhenvorteil Mexikos im Achtelfinale gegen England im Aztekenstadion (Montag, 02.00 Uhr MESZ/MagentaTV) keine Bedeutung bei. „Darüber denke ich ehrlich gesagt nicht nach. Es sind elf gegen elf Spieler. Der Schiedsrichter sorgt dafür, dass alles fair abläuft“, sagte Aguirre am Samstag.

Das Achtelfinale findet in Mexiko-Stadt auf rund 2200 Metern Höhe statt. Mexikos Team ist die dünnere Luft gewohnt und schaltete in der Hauptstadt im Sechzehntelfinale zuletzt den deutschen Gruppengegner Ecuador (2:0) aus.

Englands deutscher Teammanager Thomas Tuchel hatte die Höhenlage nach dem Achtelfinal-Einzug als „erheblichen Nachteil“ für sein Team bezeichnet: „Darauf können wir uns innerhalb von vier Tagen körperlich nicht anpassen. Das ist schlicht unmöglich.“

In Mexiko herrscht große Euphorie um das eigene Team, das bislang jedes seiner vier Spiele im Turnier gewonnen hat. „Natürlich bekommt die Mannschaft das mit. Jeder Spieler hat ein Smartphone und sieht, was in den Sozialen Medien und in den Nachrichten passiert. Sie spüren die Begeisterung und den Optimismus“, sagte Aguirre: „Meine Aufgabe besteht darin, sie zu erden, wenn sie zu euphorisch oder zu selbstbewusst werden.“