Mit Feuchtigkeitsmaske: Klopp ist zurück

SID 21.07.2026 • 13:11 Uhr Der designierte Bundestrainer Jürgen Klopp ist aus den USA nach Deutschland zurückgekehrt. Am Freitag soll er offiziell vorgestellt werden.

Noch ein bisschen zerknittert und mit einer Feuchtigkeitsmaske gegen den Jetlag im Gesicht, aber bereit für seine neue große Aufgabe ist der designierte Bundestrainer Jürgen Klopp aus den USA nach Deutschland zurückgekehrt. „Back in Germany“, schrieb der 59-Jährige am Dienstag bei Instagram, wo er in der Story auch das witzige Foto mit dem Beauty-Accessoire unter der Basecap aus dem Auto zeigte.

„Nach sieben Wochen, wow“, schrieb Klopp weiter zu einer Reihe Fotos, die ihn bei seiner Expertentätigkeit für MagentaTV bei der Fußball-WM zeigen. Mit Weltstars wie Lionel Messi und Kylian Mbappé, oder beim Padel-Tennis mit Basketball-Ikone Dirk Nowitzki. „Was für eine wunderbare Erfahrung“, meinte Klopp, „überall Legenden, auf dem Platz und daneben, besonders im Hintergrund. Danke an alle Beteiligten.“ Jetzt sei es „Zeit, neue Energie zu tanken“.

Klopp soll neuer Bundestrainer werden

Allerdings hat Klopp bereits bemerkt, dass er in rund zwei Monaten ja schon als Bundestrainer des tief gefallenen viermaligen Weltmeisters an der Seitenlinie stehen soll. Der Auftakt in der Nations League am 24. September in Amsterdam gegen die Niederlande ist sein erstes Länderspiel.