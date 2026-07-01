WM 2026: Kongo-Torwart stolz trotz WM-Aus gegen England

Lange hielt der herausragende Lionel Mpasi alles, was auf sein Tor flog. Und dennoch hatte er am Ende zweimal das Nachsehen gegen Harry Kane. Er sei „natürlich sehr frustriert, weil wir bis zum Ende gekämpft haben“, sagte der Torhüter der DR Kongo nach dem WM-Aus im Sechzehntelfinale gegen England (1:2). „Es war ein knappes Spiel.“ Er sei trotzdem „sehr stolz auf das, was wir erreicht haben“.
Kongo-Torwart stolz trotz WM-Aus
Nach der frühen Führung durch Brian Cipenga (7.) hatte Mpasi ein ums andere Mal stark reagiert – bis Kane (75./86.) zuschlug. „Ich war hochmotiviert“, sagte der 31 Jahre alte Keeper vom französischen Erstligisten Le Havre: „Wir arbeiten seit drei oder vier Jahren daran und haben auf diesen Moment gewartet. Wir wollten gerne weiterkommen, aber wir werden weiter arbeiten und uns verbessern.“
Trotz des Ausscheidens bleibt das Turnier durch den erstmaligen Einzug in die K.o.-Runde einer WM ein Erfolg für das Team, hinter dessen Start aufgrund des Ebola-Ausbruchs in der Heimat einige Fragezeichen gestanden hatten. Bei der zweiten WM-Teilnahme nach 1974 (damals als Zaire) wollte die Mannschaft „ein positives Bild von Afrika und dem Kongo vermitteln“, sagte Mpasi: „Wir wissen, dass es ein erstaunliches, großartiges Land ist, und wir wollen diesem Land den Platz geben, den es in der Fußballwelt verdient. Das haben wir getan.“