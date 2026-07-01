WM 2026: Kongo-Torwart stolz trotz WM-Aus gegen England

SID 01.07.2026 • 21:03 Uhr Lange wächst Lionel Mpasi über sich hinaus, doch dann schlägt Englands Kane doppelt zu. Kongos WM-Traum platzt trotz großem Kampf.

Lange hielt der herausragende Lionel Mpasi alles, was auf sein Tor flog. Und dennoch hatte er am Ende zweimal das Nachsehen gegen Harry Kane. Er sei „natürlich sehr frustriert, weil wir bis zum Ende gekämpft haben“, sagte der Torhüter der DR Kongo nach dem WM-Aus im Sechzehntelfinale gegen England (1:2). „Es war ein knappes Spiel.“ Er sei trotzdem „sehr stolz auf das, was wir erreicht haben“.

Nach der frühen Führung durch Brian Cipenga (7.) hatte Mpasi ein ums andere Mal stark reagiert – bis Kane (75./86.) zuschlug. „Ich war hochmotiviert“, sagte der 31 Jahre alte Keeper vom französischen Erstligisten Le Havre: „Wir arbeiten seit drei oder vier Jahren daran und haben auf diesen Moment gewartet. Wir wollten gerne weiterkommen, aber wir werden weiter arbeiten und uns verbessern.“