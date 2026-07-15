Nach Frankreichs Halbfinal-Pleite: 141 Festnahmen rund um Paris

SID 15.07.2026 • 09:52 Uhr In der französischen Hauptstadt und deren Umgebung kam es in der Nacht auf Mittwoch unter anderem zu verbotenem Einsatz von Feuerwerkskörpern.

Für die französischen Fußballfans endete der Abend des WM-Halbfinals gegen Spanien mit tiefer Trauer und Enttäuschung – und für einige in Polizeigewahrsam.

Wie die Pariser Polizeipräfektur in einer ersten Bilanz mitteilte, wurden in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in der französischen Hauptstadt sowie im Großraum von Paris insgesamt 141 Personen festgenommen, die das Aufeinandertreffen der mit 0:2 unterlegenen Équipe Tricolore gegen die Spanier in Dallas am französischen Nationalfeiertag verfolgt hatten.

Die Festnahmen seien vor allem wegen „des Einsatzes von Feuerwerkskörpern, die gegen die Ordnungskräfte und Rettungskräfte gerichtet waren“, erfolgt, hieß es von Seiten der Pariser Polizeipräfektur. Schwerverletzte habe es demnach aber nicht gegeben.

Die französische Nationalmannschaft hatte durch die etwas überraschende Niederlage gegen die Furia Roja das dritte WM-Finale in Folge verpasst.