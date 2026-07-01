Nach "katastrophaler" WM: Irans Team begeistert empfangen

SID 01.07.2026 • 18:31 Uhr Der Nahost-Krieg belastete die WM-Teilnahme der iranischen Mannschaft. In der Heimat werden die Spieler bei ihrer Rückkehr gefeiert.

Irans Fußball-Nationalspieler sind nach ihrem WM-Aus begeistert mit Fanfaren und Blumensträußen in der Hauptstadt Teheran empfangen worden. Laut der Nachrichtenagentur AFP feierten mehrere hundert Fans das „Team Melli“ am Mittwoch mit Sprechchören und Flaggen, Musiker in Militäruniform spielten dazu die Nationalhymne.

„Wir möchten uns bei euch entschuldigen, dass wir uns nicht für die K.o.-Runde qualifizieren und euch keine Freude bereiten konnten“, sagte Torhüter Alireza Beiranvand bei der Ankunft am Flughafen. Ramin Rezaian kritisierte mit Blick auf den Co-Gastgeber USA, dass sie es „uns wirklich sehr schwer gemacht“ hätten.

Taremi kritisierte FIFA scharf

Die Spannungen durch den Krieg zwischen den USA und Israel gegen den Iran hatten die Vorbereitung und die Teilnahme der Mannschaft massiv belastet. Das iranische Team verlegte kurzfristig das WM-Camp aus dem US-Bundesstaat Arizona ins mexikanische Tijuana. Die USA verweigerten dazu rund einem Dutzend Funktionären und Betreuern die Einreisevisa. Vor ihren ersten beiden WM-Spielen durfte die Mannschaft erst am Vortag in die USA reisen, der Iran schied als Gruppendritter aus.