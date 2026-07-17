WM 2026: Massive Rasen-Kritik vor Finale: FIFA reagiert

SID 17.07.2026 • 09:01 Uhr Die Stars beschwerten sich mehrmals über den Rasen in East Rutherford. Der Weltverband verspricht einen finaltauglichen Platz.

Der viel kritisierte Rasen im WM-Stadion von East Rutherford ist nach Angaben der FIFA bereit für das Finale. „Wir sind nicht perfekt; das will ich nicht behaupten, aber ich denke, wir sind zu 95 Prozent da, wo wir sein wollten“, sagte Alan Ferguson, Rasenchef des Fußball-Weltverbandes, laut The Athletic vor der Partie am Sonntag (21.00 Uhr MESZ/ZDF und MagentaTV) vor den Toren New Yorks.

Im WM-Spielplan war mit Blick auf das Endspiel zwischen Argentinien und Spanien eine zweiwöchige Pause für den Rasen in East Rutherford vorgesehen, zuletzt spielten dort am 5. Juli im Achtelfinale Brasilien und Norwegen (1:2). Die Pause habe „meinen Jungs ermöglicht, etwas Arbeit am Platz zu leisten, und das ist nun erledigt“, sagte Ferguson.

Während der Gruppenphase hatten mehrere WM-Stars den Zustand des Untergrunds kritisiert. „Der Platz – ich weiß gar nicht, ob man ihn so nennen kann“, sagte etwa Frankreichs Adrien Rabiot. „Er fühlte sich eher wie Kunstrasen an. Ziemlich hart und ziemlich uneben.“

Kritik am Rasen: FIFA reagiert

Die Probleme mit dem Rasen in East Rutherford, der für warme Jahreszeiten ausgelegt ist, führte Ferguson auf kühlere Temperaturen zu Beginn der WM zurück. Dennoch habe sich dieser während der bisherigen sieben Spiele „von Anfang bis Ende konstant als viertbester von 16 Plätzen erwiesen“, sagte der Platzmanager. „Wir sind mit allen Plätzen sehr zufrieden, aber besonders mit diesem, da er die höchste Belastung aufweist.“ Laut Ferguson war der beste Rasen der WM in Philadelphia, gefolgt von denen in Los Angeles und in der Nähe von Dallas.