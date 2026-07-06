Dem Aus bei der Heim-WM folgte die Bestätigung des Rücktritts – Javier Aguirre ist nicht mehr Trainer der mexikanischen Nationalmannschaft. „Ich sage auf Wiedersehen zum Fußball. Auf Wiedersehen zum Aztekenstadion“, sagte der 67-Jährige nach der 2:3-Niederlage im Achtelfinale gegen England in der Nacht auf Montag deutscher Zeit: „Ich gehe mit Stolz.“
Nach Mexiko-Aus: Aguirre bestätigt Rücktritt, Marquez übernimmt
Den Posten des Chefcoaches übernimmt nun wie geplant der ehemalige Barca-Profi Rafael Márquez, der seit 2024 als Co-Trainer unter Aguirre fungierte. Für Aguirre endet nun seine bereits dritte Amtszeit als Coach Mexikos: Schon 2002 und 2010 trainierte er die Nationalauswahl bei den jeweiligen Weltmeisterschaften, scheiterte jeweils aber ebenfalls im Achtelfinale. Im Juli 2024 hatte er das Amt erneut übernommen. Während seiner Trainerlaufbahn hatte Aguirre zudem die Nationalmannschaften Japans und Ägyptens betreut.
Beim diesjährigen Turnier im eigenen Land hatte sich Mexiko ohne Gegentor als Sieger der Gruppe A gegen Südafrika, Südkorea und Tschechien durchgesetzt und auch das Sechzehntelfinale durch ein 2:0 gegen Ecuador überstanden. Gegen England war nun in Mexiko-Stadt Endstation.