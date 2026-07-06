Nach Mexiko-Aus: Aguirre bestätigt Rücktritt, Marquez übernimmt

SID 06.07.2026 • 07:31 Uhr Javier Aguirre beendet nach dem WM-Ausscheiden gegen England seine dritte Amtszeit als Nationaltrainer.

Dem Aus bei der Heim-WM folgte die Bestätigung des Rücktritts – Javier Aguirre ist nicht mehr Trainer der mexikanischen Nationalmannschaft. „Ich sage auf Wiedersehen zum Fußball. Auf Wiedersehen zum Aztekenstadion“, sagte der 67-Jährige nach der 2:3-Niederlage im Achtelfinale gegen England in der Nacht auf Montag deutscher Zeit: „Ich gehe mit Stolz.“

Den Posten des Chefcoaches übernimmt nun wie geplant der ehemalige Barca-Profi Rafael Márquez, der seit 2024 als Co-Trainer unter Aguirre fungierte. Für Aguirre endet nun seine bereits dritte Amtszeit als Coach Mexikos: Schon 2002 und 2010 trainierte er die Nationalauswahl bei den jeweiligen Weltmeisterschaften, scheiterte jeweils aber ebenfalls im Achtelfinale. Im Juli 2024 hatte er das Amt erneut übernommen. Während seiner Trainerlaufbahn hatte Aguirre zudem die Nationalmannschaften Japans und Ägyptens betreut.