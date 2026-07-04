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Nach Nagelsmanns Rücktritt: Wäre Klopp die richtige Wahl? Frage der Woche
Wäre Klopp die richtige Wahl?
Nach Julian Nagelsmanns Rücktritt führt der DFB Gespräche mit Jürgen Klopp. Wäre der 59-Jährige die richtige Wahl? Die Frage der Woche.
SPORT1
04.07.2026 • 19:33 Uhr
Nach Julian Nagelsmanns Rücktritt führt der DFB Gespräche mit Jürgen Klopp. Wäre der 59-Jährige die richtige Wahl? Die Frage der Woche.
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