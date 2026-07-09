Schwerer Schlag für Thomas Tuchel

SID 09.07.2026 • 19:04 Uhr Bittere Nachricht für England und Jarell Quansah. Der Innenverteidiger von Bayer Leverkusen muss nach seinem Platzverweis für zwei Spiele pausieren und wäre erst in einem Finale wieder spielberechtigt.

Dem englischen Fußball-Nationalspieler Jarell Quansah bleibt nach seiner Roten Karte bei der Weltmeisterschaft vorerst nur Daumen drücken übrig. Wie der Weltverband FIFA am Donnerstag mitteilte, wird der Innenverteidiger von Bayer Leverkusen für zwei Spiele gesperrt.

Quansah verpasst somit das Viertelfinale gegen Norwegen am Samstagabend (23 Uhr/MagentaTV und im LIVETICKER) in Miami und auch ein mögliches Halbfinale gegen Argentinien oder die Schweiz. Erst im Endspiel respektive dem Spiel um Platz drei könnte der 23-Jährige wieder eingreifen.

WM 2026: England dachte über Einspruch gegen Quansah-Rot nach

Beim 3:2-Sieg über Mexiko hatte Quansah in der 54. Minute nach VAR-Intervention einen Platzverweis für ein grobes Foulspiel gesehen. Der englische Verband hatte auch über einen Einspruch nachgedacht.

„Wo hört das jetzt auf? Legen wir Einspruch ein, wenn eine Gelbe Karte keine Gelbe Karte ist? (…) Die Entscheidung ist gefallen. Wer hebt diese Entscheidung auf, und wann, und auf welcher Grundlage?“, hatte sich Teammanager Thomas Tuchel in Rage geredet – vor allem mit Hinblick auf die Begnadigung von US-Stürmer Folarin Balogun.

WM 2026: Tuchel muss in der Defensive umplanen

Vorerst bleibt Tuchel aber nichts anderes übrig, als seine Defensive umzustellen. Vor dem Turnier war bereits Tino Livramento ausgefallen, auch Reece James verletzte sich und ist noch nicht zurück im Training.