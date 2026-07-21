Nach Schweizer WM-Aus: Embolo bricht sein Schweigen

SID 21.07.2026 • 06:21 Uhr Breel Embolo spielte beim WM-Aus der Schweizer eine tragische Rolle. Nun hat sich der Stürmer erstmals zu Wort gemeldet.

Bei der Fußball-WM war er nach seinem Platzverweis ein Häufchen Elend, nun hat sich der Schweizer Breel Embolo erstmals zu Wort gemeldet. „Es hat einige Zeit gedauert, bis ich diese Niederlage wirklich verarbeitet habe. Es gibt immer noch keine Worte, um die Enttäuschung zu beschreiben, die ich empfinde“, schrieb der Stürmer am Montagabend auf Instagram.

Embolo (29) hatte im Viertelfinale gegen Argentinien beim Stand von 1:1 wegen einer Schwalbe seine zweite Gelbe Karte gesehen – und flog somit mit Gelb-Rot vom Platz (72.). Die Schweiz verlor in Unterzahl 1:3 nach Verlängerung.

Embolo schwieg anschließend, nun richtete er sich an die Fans. „Ich hoffe von ganzem Herzen, dass wir euch während dieser Weltmeisterschaft stolz gemacht haben“, schrieb er. Der Ex-Gladbacher versicherte: „Wir haben alles für dieses Trikot, für unser Land und für euch alle gegeben.“

Nach Embolo-Rot: Umstände hatten für Diskussionen gesorgt

Embolo bedankte sich auch für die Unterstützung aus der Schweiz. „Das hat uns mehr bedeutet, als ihr euch vorstellen könnt“, schrieb er und richtete den Blick nach vorne: „Diese Niederlage tut weh, aber sie wird uns nicht definieren. Die Schweiz verdient große Momente, und wir werden weiter kämpfen, um sie euch zu bescheren.“ Embolo versprach: „Wir werden stärker zurückkommen. Die Schweiz wird stärker zurückkommen.“

Besonders die Umstände der Gelb-Roten Karte hatten für Diskussionen gesorgt. Schiedsrichter Joao Pinheiro hatte zunächst auf ein Foulspiel von Leandro Paredes entschieden und dem Argentinier die Gelbe Karte gezeigt. Dann bekam der Portugiese einen Hinweis und kontrollierte die Videosequenz.

Dort wurde deutlich: Embolo war überhaupt nicht berührt worden, hob vielmehr ab und wollte ein Foul schinden. Also revidierte der Schiedsrichter seine Entscheidung, nahm die Gelbe Karte gegen Paredes zurück und schickte Embolo vom Feld.