WM 2026: Kuriose Verbots-Aufhebung nach Schweiz-Erfolg

SID 08.07.2026 • 18:09 Uhr Die Schweiz feiert bei der Weltmeisterschaft einen furiosen Lauf. Die Lokalregierungen heben entsprechend Verbote auf.

Die Schweizer Fußball-Nationalmannschaft ist bei der WM erstmals seit 72 Jahren ins Viertelfinale eingezogen – und in der Heimat darf die Nacht zum Tag gemacht werden.

Wie der Kanton Bern am Mittwoch bekannt gab, wird die Nacht auf Sonntag, in der die Schweiz auf Titelverteidiger Argentinien trifft (3.00 Uhr MESZ), zur Freinacht erklärt und die Sperrstunde aufgehoben.

Gastronomische Betriebe dürfen demnach „ihre Gäste die ganze Nacht von Samstag, 11. Juli, auf Sonntag, 12. Juli, bewirten“, hieß es in der Mitteilung der Hauptstadt.

Auch in Chur beschloss die Stadtregierung, dass Restaurants, die normalerweise um drei Uhr schließen müssen, das Spiel im Innenbereich zeigen dürfen.