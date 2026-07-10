Morddrohungen nach WM-Aus

SID 10.07.2026 • 23:14 Uhr Jaminton Campaz vergab die Chance zum Sieg, nun ist er laut eines Medienberichts sicherheitshalber noch nicht in die Heimat zurückgekehrt.

Der kolumbianische Fußballverband (FCF) hat Morddrohungen gegen seinen Nationalspieler Jaminton Campaz verurteilt. „Kein Sportler und kein Mitglied seines Umfelds darf wegen der Vertretung des Landes im sportlichen Rahmen Einschüchterungen ausgesetzt sein“, schrieb der FCF in einer Mitteilung.

Weil Campaz beim WM-Aus im Achtelfinale gegen die Schweiz in der Verlängerung eine große Chance auf den Sieg vergeben hatte, wurde er angefeindet. Im Elfmeterschießen gewann die Schweiz 4:3.

Erinnerungen an Andrés Escobar

Dabei werden Erinnerungen an Andrés Escobar wach. Der Verteidiger war bei der WM 1994 mit einem Eigentor gegen die USA (1:2) maßgeblich am Aus nach der Vorrunde beteiligt. Nach der Rückkehr in die Heimat wurde er in Medellín ermordet.

Laut dem Portal OneFootball ist Campaz aus Sicherheitsgründen noch nicht nach Kolumbien zurückgekehrt.

Der kolumbianische Verband forderte, „die notwendigen Ermittlungen so zügig wie möglich voranzutreiben, um die Verantwortlichen für diese Vorfälle zu identifizieren, strafrechtlich zu verfolgen und zu bestrafen.“