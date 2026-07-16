Nach WM-Aus: Woltemade trainiert bei Werder

SID 16.07.2026 • 15:56 Uhr Der frühere Bremer hält sich im Urlaub bei seinem ehemaligen Verein fit.

Ist das nicht … Nick Woltemade? So mancher Beobachter des Trainings von Werder Bremen dürfte sich am Donnerstag verwundert die Augen gerieben haben. Aber ja, das war wirklich der deutsche Fußball-Nationalspieler, der da am Osterdeich übte. Eine mögliche Rückkehr des 24-Jährigen zu seinem ersten Profiverein ist aber selbstredend kein Thema.

Woltemade nutzt seinen WM-Urlaub vielmehr zu einem Besuch in seiner Heimatstadt – und hält sich dort beim SV Werder fit. Allerdings nicht bei den Bundesliga-Profis, sondern auf einem Nebenplatz mit den Co-Trainern der U19, wie die Deichstube berichtete. Werder und Woltemade zeigten Fotos der Einheit im Netz.

Schwarzes Stirnband, schwarzes Shirt, schwarze DFB-Trainingshose, dazu einige Halskettchen und ein breites Lächeln – Woltemade zeigte sich in bester Laune. „Zuhause ist es doch am schönsten“, schrieb der Klub dazu und verriet: Woltemade werde „ein paar Tage“ mittrainieren: „Schön, dass du da bist!“