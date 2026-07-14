Diese Worte belegen, wie sehr Donald Trumps Anruf nach hinten losging

SID 14.07.2026 • 15:31 Uhr Eine Woche nach dem WM-Aus packt US-Stürmer Folarin Balogun über die unruhigen Tage im US-Camp vor dem Achtelfinale aus.

US-Nationalstürmer Folarin Balogun hat nach dem Skandal um seine aufgehobene Sperre bei der Fußball-WM tiefe Einblicke in ein verunsichertes US-Team gewährt. Die beispiellose Intervention von US-Präsident Donald Trump, die dem Angreifer trotz einer Roten Karte den Einsatz im Achtelfinale gegen Belgien (1:4) ermöglicht hatte, habe die Mannschaft vor der Partie verunsichert.

„Ich konnte bei meinen Teamkollegen fast ein wenig Nervosität erkennen, weil das eine so einzigartige Situation ist. Es hat viel mehr Druck auf uns gepackt, als wir brauchten“, sagte Balogun im US-Fernsehen bei CBS Mornings.

Der 25-Jährige hatte im Sechzehntelfinale gegen Bosnien-Herzegowina (2:0) wegen eines harten, aber unabsichtlichen Tritts die Rote Karte gesehen, die fällige Sperre war jedoch nach einem Telefonat zwischen Trump und FIFA-Präsident Gianni Infantino ausgesetzt worden – es folgte ein Aufschrei in der Fußballwelt.

Eine professionelle Vorbereitung auf das sportliche Highlight gegen die Belgier sei unter diesen Umständen kaum möglich gewesen.

Balogun „schockiert“ über den Platzverweis

„Je näher das Spiel rückte, desto mehr versuchte ich, mich so gut wie möglich zu konzentrieren. Doch es war unheimlich schwierig – es gab unheimlich viel Lärm und Ablenkung von außen, und das lässt sich im Kopf nur schwer komplett ausschalten“, sagte Balogun, der die Entscheidung der FIFA dennoch für richtig hielt.

Er sei „komplett schockiert“ über den Platzverweis gewesen: „Wenn etwas nicht absichtlich ist, sollte es niemals Rot geben. Es war einfach eine unglückliche Situation.“