New York im Rauch: Ist auch das WM-Finale bedroht?

SID 17.07.2026 • 11:55 Uhr Die Wetterlage in New York ist ernst. Dies könnte auch Folgen für das WM-Endspiel haben.

Die berühmte Skyline Manhattans war in orangefarbene Rauchschwaden gehüllt, die zahlreichen Waldbrände in Kanada setzten auch New York trotz mehrerer tausend Kilometer Entfernung heftig zu. Kurz vor dem mit Spannung erwarteten WM-Finale vor ihren Toren befindet sich die Millionenstadt im wetterbedingten Ausnahmezustand – ist nun auch der große Höhepunkt des Turniers in Gefahr?

Im MetLife Stadium in East Rutherford kommt es am Sonntagnachmittag Ortszeit (21.00 Uhr MESZ/ZDF und MagentaTV) zum Showdown zwischen Titelverteidiger Argentinien und Europameister Spanien, regelrecht überschattet wird das große Finale aber vom grauen Qualm. Am Donnerstag meldete die New Yorker Regierung die Luftqualität in Teilen der Millionenstadt in der Kategorie „ungesund“, zusätzlich ist die Stadt stark von hohen Temperaturen belastet.

„Die Kombination aus gefährlicher Hitze und schlechter Luft stellt eine ernsthafte Gefahr für die Gesundheit der New Yorker dar“, erklärte Bürgermeister Zohran Mamdani, weitreichende Maßnahmen wurden daher ergriffen. So waren in den letzten Tagen hunderte Kühlungszentren in den fünf Bezirken geöffnet, kostenlose Masken bei unzähligen öffentlichen Einrichtungen verfügbar.

Allein in der kanadischen Provinz Ontario sind derzeit fast 200 aktive Brände registriert, der Rauch zog in den letzten Tagen immer weiter Richtung Süden. In mehreren US-Bundesstaaten gelten daher Luftqualitätswarnungen, auf den Sport hatte dies bereits Einfluss. So fiel in Chicago kurzfristig das Wiedersehen von Thomas Müller und Robert Lewandowski aus, die Begegnung ihrer MLS-Klubs Vancouver Whitecaps und Chicago Fire wurde aufgrund kurzfristig abgesagt.