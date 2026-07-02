"Nicht nur Messi": Kap Verde plant die Sensation

SID 02.07.2026 • 22:21 Uhr Der kleine Inselstaat steht vor dem größten Spiel seiner Geschichte. Gelingt die Überraschung gegen den Weltmeister?

Kap Verde plant die große Sensation – und richtet den Fokus dafür nicht nur auf Superstar Lionel Messi. „Wir haben unsere Strategie, nicht nur gegen Messi, sondern gegen die gesamte Mannschaft“, sagte Kap Verdes Nationaltrainer Pedro Leitao Brito vor dem WM-Sechzehntelfinale (Samstag, 0.00 Uhr MESZ) in Miami gegen Argentinien.

„Wir wissen, dass Messi einer der besten Spieler der Welt ist, aber wir werden organisiert spielen und gegen das gesamte Team auftreten“, sagte der Coach, der die Ambitionen des Überraschungsteams unterstrich: „Natürlich respektieren wir unseren Gegner, aber wie immer haben wir die große Ambition, auch diese Runde zu überstehen.“

WM: Kap Verde muss „mutig sein“

In den bisherigen drei WM-Spielen ist der afrikanische Inselstaat mit drei Unentschieden ungeschlagen. „Wir sind nicht zufällig so weit gekommen“, sagte Abwehrspieler Stopira. Vor dem Duell mit dem Titelverteidiger sei das Team „sehr geeint, wie wir es schon immer waren, und heute sogar noch mehr, weil wir dem wichtigsten Spiel in unserer Geschichte näherkommen“. Der Außenseiter müsse „mutig sein und keine Angst haben, damit wir unser Ziel erreichen und in die nächste Runde kommen“.