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Schweigeminute vor WM-Halbfinale nach Terroranschlag von Nizza

Schweigeminute vor WM-Halbfinale

Vor dem WM-Halbfinale am Dienstagabend legen Teams und Zuschauer eine Schweigeminute ein. Der Terroranschlag von Nizza jährt sich.
Die französische Nationalmannschaft trauert um die Mutter von Didier Deschamps. Der Trainer ist für die Beerdigung in die Heimat gereist und verpasst das letzte WM-Gruppenspiel gegen Norwegen.
SID
Vor dem WM-Halbfinale am Dienstagabend legen Teams und Zuschauer eine Schweigeminute ein. Der Terroranschlag von Nizza jährt sich.

Vor dem Halbfinale der Fußball-WM zwischen Frankreich und Spanien wird eine Schweigeminute zum Gedenken an die Opfer des Terroranschlags von Nizza vom 14. Juli 2016 abgehalten. Das teilte der französische Staatspräsident Emmanuel Macron am Montag bei X mit.

„Ich danke dem Präsidenten der FIFA, dass er der Bitte Frankreichs und aller Französinnen und Franzosen, die sich für dieses Anliegen eingesetzt haben, nachgekommen ist. Wir werden niemals vergessen“, schrieb das Staatsoberhaupt vor der Partie am Dienstag (21.00 Uhr MESZ im LIVETICKER) in Dallas.

Terroranschlag von Nizza: 86 Menschen getötet

Vor zehn Jahren war nach dem Ende des Feuerwerks zum französischen Nationalfeiertag ein islamistischer Attentäter mit einem Lastwagen durch eine Menschenmenge gefahren.

86 Menschen wurden getötet, darunter drei Deutsche. Der Täter wurde von der Polizei erschossen.

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