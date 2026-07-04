Norwegen gegen Brasilien: "Maschine" gegen "Ballerina"

SID 04.07.2026 • 22:01 Uhr Nationaltrainer Stale Solbakken will sich im Duell mit dem Rekordweltmeister nicht nur auf einzelne Spieler konzentrieren.

Die Bitte war etwas ungewöhnlich. Doch als der norwegische Nationaltrainer Stale Solbakken gefragt wurde, wie er denn einem Texaner, der sich nur für Rodeos interessiere und keine Ahnung vom Fußball habe, Erling Haaland und Vinicius Júnior beschreiben würde, antwortete er: „Der eine ist eine Maschine, das sieht man, an seinen Aktionen und seiner Physis. Der andere ist vielleicht mehr eine Ballerina, die mit dem Ball tanzt.“

Auf einzelne Spieler wollte Solbakken vor dem Achtelfinale gegen Brasilien am Sonntag (22.00 Uhr MESZ/MagentaTV) nicht eingehen. „Brasiliens hat eine Menge guter Spieler, sie haben viele gute individuelle Spieler. Aber erst mal müssen wir Brasilien als Mannschaft stoppen“, sagte er und betonte: „Für uns bleibt wichtig, dass wir unsere identität beibehalten.“

Solbakken verdeutlichte, seine Mannschaft werde nicht abwarten, was Brasilien tue. „Wir sind ein offensives Team“, sagte er, auch habe seine Mannschaft „physische Vorteile“ bei Standards – aber darauf alleine komme es ja nicht an: „Wenn wir defensiv nicht unsere Bestleistung ertreichen, dann werden sie treffen.“

Ein Sieg gegen Brasilien wäre nach Ansicht von Stolbakken immer noch „eine Überraschung“, auch wenn er durchaus selbstwusst anmerkte: „Sie sind nicht der große, große, große Favorit.“ Vorbereitet ist seine Mannschaft jedenfalls auch auf ein Elfmeterschießen: „Wir wissen, wer schießen wird, die Spieler wissen auch, in welcher Reihenfolge.“

Dass Brasilien von bislang vier Spielen gegen Norwegen noch keines gewonnen hat (zwei Unentschieden, zwei Niederlagen), quittierte Solbakken mit einem Grinsen. Man dürfe nicht vergessen, sagte er mit Blick auf das 2:1 im Vorrundenspiel bei der WM 1998 in Frankreich, „dass es für Brasilien in dem Spiel um nichts mehr ging“. Er selbst stand damals im Kader.