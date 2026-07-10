Norwegen wittert seine Chance: "Können England schlagen"

SID 10.07.2026 • 21:06 Uhr Harry Kane und Co. seien zwar favorisiert, doch das habe keine allzu große Bedeutung, sagt Trainer Stale Solbakken.

Norwegens Fußballer wittern im WM-Viertelfinale gegen den großen Favoriten England ihre Chance. „Natürlich wissen wir, dass dies ein sehr, sehr schwieriges Spiel wird. Aber meine Spieler wissen tief in ihnen, dass sie England schlagen können“, sagte Trainer Stale Solbakken vor dem Duell in Miami (Samstag, 23.00 Uhr MESZ/MagentaTV): „Dafür müssen wir an unsere absolute Leistungsgrenze gehen. Wenn uns das nicht gelingt, kommt England weiter.“

Das Selbstvertrauen jedenfalls ist groß – nicht zuletzt wegen des Siegs im Achtelfinale gegen den Rekordweltmeister Brasilien (2:1). „Drei starke Gegner in Folge zu schlagen, gibt einem ein Gefühl der Stärke und das Gefühl, für die nächste Herausforderung bereit zu sein“, sagte Solbakken. Der Druck laste „eher auf England als auf uns“, ergänzte er: „Aber wenn das Spiel beginnt, denken die Spieler nicht so sehr an den Druck. Da geht es elf gegen elf.“

Solbakken stellte zudem klar, dass es das Duell England gegen Norwegen sei und nicht das der Torjäger Harry Kane gegen Erling Haaland. „Aber es ist kein Geheimnis, dass Kane für England der Matchwinner Nummer eins ist und Haaland für uns der Matchwinner Nummer eins.“