Norwegens größter Erfolg: Haaland wirft Brasilien raus

SID 06.07.2026 • 00:04 Uhr Norwegen zieht erstmals ins Viertelfinale einer WM ein. Gegen Brasilien ist Erling Haaland einmal mehr der Matchwinner.

Der unaufhaltsame Torgigant Erling Haaland hat die stolze Fußballnation Brasilien in tiefe Trauer gestürzt und Norwegens Nationalteam zum größten WM-Erfolg seiner Geschichte geführt. Durch das 2:1 (0:0) gegen den Rekordweltmeister erreichten die Skandinavier erstmals überhaupt das Viertelfinale und unterstrichen ihren Status als „Angstgegner“ der Selecao.

Haaland mit einem Doppelpack (80. und 90.) erlöste Norwegen, das die einzige Nation bleibt, gegen die Brasilien schon gespielt, aber in fünf Partien noch nie gewonnen hat. Nicht zuletzt, weil Bruno Guimaraes (14.) in East Rutherford einen Foulelfmeter vergab. Der Anschluss durch einen weiteren Strafstoß, den Neymar verwandelte (90.+10), kam zu spät. Während das WM-Abenteuer für Haaland am Samstag in Miami mit einem Duell mit Co-Gastgeber Mexiko oder England weitergeht, verlängert sich die Leidenszeit der brasilianischen Anhänger von 24 Jahren ohne WM-Titel. Es ist das schlechteste Abschneiden eines brasilianischen Teams seit 1990.

Die Brasilianer von Trainer Carlo Ancelotti hatten sich fest vorgenommen, ihren Europa-Fluch zu brechen. Seit dem bis dato letzten WM-Triumph 2002 gegen Deutschland gewann die Selecao in der K.o.-Phase gegen keinen europäischen Gegner mehr. Für das Duell mit Norwegens Urgewalt im Sturm legte sich Ancelotti jedoch keinen „Anti-Haaland-Plan“ zurecht.

Der italienische Coach vertraute seiner Mannschaft, die allerdings einen schlechten Start erwischte. Der Treffer des Norwegers Patrick Berg zählte zwar aufgrund einer Abseitsstellung nicht (3.), Guimaraes scheiterte dafür mit einem schwachen Strafstoß an Örjan Nyland. Kristoffer Ajer hatte Matheus Cunha von den Beinen geholt, Schiedsrichter Ismail Elfath (USA) benötigte die Videobilder, um auf den Punkt zu zeigen.

Neymar saß zunächst einmal mehr auf der Bank, Raphinha nach zweiwöchiger Verletzungspause dagegen wieder. Sie sahen eine dominante Selecao, die durch ihren Starangreifer Vinicius Júnior (40.) eine weitere Chance vergab, aber auch gefährliche Konter Norwegens, bei denen Martin Ödegaard (35.) und Haaland sich annäherten (37.). Alisson Becker reagierte dazu stark bei der besten Gelegenheit der Skandinavier durch Ödegaard (45.+3).

Norwegen fand immer besser ins Spiel, obwohl in Alexander Sörloth der bis dahin auffälligste Spieler zur Pause in der Kabine geblieben war. Ancelotti reagierte auf die Probleme seines Teams und brachte zunächst Jungstar Endrick, der bei seiner ersten Aktion die Riesenchance zur Führung liegen (59.) ließ, und etwas später Altstar Neymar. Die Fans tobten.