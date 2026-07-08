Halbzeitshow im WM-Finale: Auch Justin Bieber ist mit dabei!

SID 08.07.2026 • 21:44 Uhr Auch Justin Bieber tritt bei der Halbzeitshow im WM-Finale auf. Der Kanadier bestreitet mit Madonna und Shakira das hochkarätige Musikprogramm.

Erst Madonna und Shakira, jetzt auch noch Justin Bieber. Das Line-up für die erste Halbzeitshow in der Geschichte der Fußball-Weltmeisterschaften beim Finale in New Jersey wird immer prominenter. Der Weltverband FIFA stellte am Mittwoch den kanadischen Popstar als weiteren Protagonisten vor.

Bei dem hochkarätigen Programm im Stil einer Super-Bowl-Show, zu dem auch die K-Pop-Band BTS und Coldplay mit einem Schulchor gehören, wachsen die Bedenken, wie lang die Halbzeitpause beim Endspiel am 19. Juli ausgedehnt werden könnte. Elf Minuten soll die Darbietung der Stars nach Angaben der Veranstalter dauern, mit Auf- und Abbau der Bühne dürfte dafür die übliche Viertelstunde nicht reichen.

Bei der Generalprobe im vergangenen Jahr bei der Klub-WM, als erstmals im MetLife Stadium eine Halbzeitshow aufgeführt wurde, zog sich die Pause über 24 Minuten hin.

WM 2026: Spektakel für einen guten Zweck

FIFA-Präsident Gianni Infantino hatte schon zuvor geschwärmt, dass die Halbzeitshow „definitiv die größte Bühne aller Zeiten“ sein werde – mit „ein paar Milliarden“ TV-Zuschauern weltweit. Immerhin ist das Spektakel für einen guten Zweck: Die FIFA will für ihren globalen Bildungsfonds 100 Millionen US-Dollar für Kinder einsammeln.