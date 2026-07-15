Olise-Foul „nach Lehrbuch“ Rot

SID 15.07.2026 • 12:06 Uhr Bayern-Star Michael Olise sieht im WM-Halbfinale für ein hartes Foul keine Karte, hätte sich aber auch über Rot nicht beschweren dürfen.

Das WM-Halbfinale zwischen Topfavorit Frankreich und Europameister Spanien war noch keine Viertelstunde alt, da packte Michael Olise die Sense aus. Der Profi von Bayern München kam im Mittelfeld zu spät gegen Rodri und traf diesen bei seiner unbeholfenen Grätsche hart am linken Knöchel – Rot? Schiedsrichter Ivan Barton (El Salvador) zeigte nicht einmal die Gelbe Karte. Ein Fehler?

Mats Hummels sah die Szene bei MagentaTV in einem größeren Zusammenhang und verwies auf das Einsteigen von Adrien Rabiot sechs Minuten zuvor gegen den ehemaligen Leipziger Dani Olmo, das mit Gelb geahndet wurde. Schiedsrichter Barton hab das Spiel mit einer weiteren Karte „nicht so in eine Richtung lenken“ wollen, mutmaßte der Rio-Weltmeister.

Hummels bekannte aber: „Im Standbild sieht es natürlich sehr fies aus.“ Dennoch machte er mildernde Umstände geltend: „Es ist für mich aufgrund der fehlenden Intensität nur Gelb, weil er eben nicht durchgeht.“ Aber: „Es war nicht weit weg von einer Roten Karte, das muss man klar sagen.“

Olise deutlich zu spät

Auch für den ehemaligen Bundesliga-Referee Patrick Ittrich hatte die Aktion „das Zeug für eine Rote Karte“. Die Kriterien bei der Beurteilung sprachen jedenfalls eher dafür. Das Trefferbild war eindeutig und auch die Chance, den Ball zu spielen, kaum gegeben – Olise kam klar zu spät. Einzig die mangelnde Intensität sprach bei wohlwollender Betrachtung für den Flügelspieler.