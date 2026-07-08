Olise? „War etwas mühsam mit ihm“

Conrad Fröhlich 08.07.2026 • 10:45 Uhr Michael Olise überzeugt in der prunkvoll besetzten französischen Offensive. Doch der FCB-Star hatte in der Nationalmannschaft Anfangsschwierigkeiten - verrät Nationaltrainer Didier Deschamps.

Ein Tor gelang Michael Olise bei der WM noch nicht, dafür lieferte der Franzose zahlreiche, teils überragende Vorlagen. Wie Nationaltrainer Didier Deschamps offenbarte, hatte der Linksfuß anfangs jedoch Schwierigkeiten, sich in der Nationalmannschaft zu etablieren.

„Als er nach den Olympischen Spielen 2024 erstmals zu uns zur Nationalmannschaft kam, war es am Anfang etwas mühsam mit ihm“, verriet Deschamps der Sport Bild. Bei Olympia gewann das französische Team unter der Leitung von Trainer Thierry Henry die Silbermedaille. Danach stieß Olise zur A-Nationalmannschaft und debütierte am 6. September gegen Italien (1:3-Niederlage).

„Aber mit Beharrlichkeit und großer Unterstützung ist er zu einem der besten Spieler der Welt geworden“, adelt Deschamps seinen Schützling, der beim FCB eine überragende Saison abgeliefert hat und bei der Weltmeisterschaft seine blendende Verfassung bestätigte.

Deschamps lobt Kompany

Olise ist dabei einer von mehreren Frankreich-Stars, die nicht in der Heimat spielen. „Das ist gut“, meinte Deschamps: „Je mehr sie den Alltag bei Spitzenklubs in England, Spanien oder in Deutschland beim FC Bayern gewohnt sind, umso mehr profitiiert auch die Nationalmannschaft davon.

Das zeige „allein das Beispiel Olise, der sich in München unter Vincent Kompany prächtig entwickelt hat.“

WM 2026: Olise glänzt als Vorlagengeber

Als Dreh- und Angelpunkt zwischen den Weltstars der französischen Offensive überragte der 24-Jährige bislang insbesondere mit seiner Spielintelligenz. „Er ist unsere Verbindung zwischen den Vollstreckern vorn und den Mitspielern hinten“, erklärte Deschamps Olises Rolle im Starensemble der Équipe Tricolore.

Zum Vollstrecker wurde Olise bei dieser Weltmeisterschaft noch nicht. Dafür legte er bereits fünf Treffer vor. Mit Kylian Mbappé harmoniert der Bayern-Offensivmann besonders gut. Drei der fünf Vorlagen veredelte der Real-Star.