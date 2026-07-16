Ouahbi bleibt Marokko-Trainer

SID 16.07.2026 • 20:35 Uhr Der 49-Jährige hatte das Amt nur drei Monate vor der WM übernommen, wo das Aus im Viertelfinale gegen Frankreich kam.

Mohamed Ouahbi bleibt trotz Kritik von Fans und Medien Nationaltrainer von Marokko. Das bestätigte der nationale Fußballverband eine Woche nach dem Aus im WM-Viertelfinale gegen Frankreich (0:2). Das Exekutivkomitee habe beschlossen, dem Cheftrainer „erneut das Vertrauen (…) hinsichtlich seiner Aufgabe“ bei der marokkanischen Mannschaft auszusprechen, hieß es in einer Mitteilung.

Ouahbi hatte das Amt nur drei Monate vor dem WM-Auftakt von Walid Regragui übernommen, der das Team 2022 als erste afrikanische Nation in ein WM-Halbfinale geführt hatte.