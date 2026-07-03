Paraguays Coach: Sieg gegen Deutschland "füllt Wassertank auf"

SID 03.07.2026 • 22:00 Uhr Gustavo Alfaro erklärt, der Coup gegen die Deutschen habe seiner Mannschaft Selbstvertrauen für das Duell mit Frankreichs Superstars gegeben.

Paraguays Nationaltrainer Gustavo Alfaro geht nach dem sensationellen Sieg gegen Deutschland mit viel Rückenwind ins WM-Achtelfinale gegen Topfavorit Frankreich. „Selbstvertrauen ist wie ein Wassertank. Das Wasser, das sich darin befindet, zeigt, wie viel Selbstvertrauen ich habe. Der Sieg gegen Deutschland füllt deinen Wassertank auf“, sagte der Coach bei der Pressekonferenz am Freitag.

Der Underdog, der die deutsche Nationalmannschaft im Sechzehntelfinale (4:3 i. E.) aus dem Turnier geworfen hatte, trifft am Samstag (23.00 Uhr MESZ/ZDF und MagentaTV) in Philadelphia auf die Superstars Kylian Mbappé, Michael Olise, Ousmane Dembélé und Co. Paraguay steht erstmals seit 2010 wieder in der K.o.-Runde. Mit dem Viertelfinaleinzug feierten die Südamerikaner damals ihr bislang bestes WM-Ergebnis.