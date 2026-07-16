Das von der Fußballlegende Pelé im WM-Finale 1958 getragene Trikot ist für 4,9 Millionen Dollar (ca. 4,3 Millionen Euro) versteigert worden. Ein anonymer Käufer erwarb das blaue Shirt beim Auktionshaus Sotheby’s in New York.
Pelé-Trikot bringt Millionen ein
Nur ein Trikot war in der Geschichte des Fußballs noch teurer als das von Pelé, das er im WM-Finale 1958 trug.
Pelé im WM-Finale 1958
© IMAGO/Horstmüller
Pelé war 17 Jahre alt, als er im Endspiel gegen Gastgeber Schweden zwei Tore zum 5:2-Sieg beisteuerte. Es war Brasiliens erster von inzwischen fünf WM-Titeln.
Zweitteuerstes Trikot der Fußball-Geschichte
Das Trikot ist damit das zweitteuerste der Fußball-Geschichte. Eine größere Summe brachte nur das Trikot von Diego Maradona aus dem legendären WM-Viertelfinale 1986 zwischen Argentinien und England (2:1) ein, das sogar für 9,3 Millionen Dollar (ca. 8,1 Millionen Euro) versteigert wurde.
Pelé, mit bürgerlichem Namen Edson Arantes do Nascimento, war im Dezember 2022 im Alter von 82 Jahren gestorben.