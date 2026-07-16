Pelé-Trikot bringt Millionen ein

SID 16.07.2026 • 22:44 Uhr Nur ein Trikot war in der Geschichte des Fußballs noch teurer als das von Pelé, das er im WM-Finale 1958 trug.

Das von der Fußballlegende Pelé im WM-Finale 1958 getragene Trikot ist für 4,9 Millionen Dollar (ca. 4,3 Millionen Euro) versteigert worden. Ein anonymer Käufer erwarb das blaue Shirt beim Auktionshaus Sotheby’s in New York.

Pelé war 17 Jahre alt, als er im Endspiel gegen Gastgeber Schweden zwei Tore zum 5:2-Sieg beisteuerte. Es war Brasiliens erster von inzwischen fünf WM-Titeln.

Zweitteuerstes Trikot der Fußball-Geschichte

Das Trikot ist damit das zweitteuerste der Fußball-Geschichte. Eine größere Summe brachte nur das Trikot von Diego Maradona aus dem legendären WM-Viertelfinale 1986 zwischen Argentinien und England (2:1) ein, das sogar für 9,3 Millionen Dollar (ca. 8,1 Millionen Euro) versteigert wurde.