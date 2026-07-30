Pinke Schuhe bei der WM: Adidas-CEO entschuldigt sich

Adidas-CEO Björn Gulden hat sich für die auffällige Häufung pinkfarbener Fußballschuhe bei der Weltmeisterschaft in den USA, Mexiko und Kanada entschuldigt. „Ich denke, es ist Zufall, und ich hoffe, dass es nicht noch einmal vorkommt“, sagte Gulden am Donnerstag bei der Vorstellung der Quartalszahlen auf Nachfrage der Nachrichtenagentur AFP.
Adidas-CEO entschuldigt sich
Björn Gulden, Chef des Sportartikelherstellers, hofft, dass eine derartige Einheitlichkeit "nicht noch einmal vorkommt".
Björn Gulden ist seit 2023 Adidas-Chef
© AFP/SID/KARL-JOSEF HILDENBRAND / AFP
Adidas habe „keine Informationen darüber, was Nike, Puma oder New Balance machen“, sagte Gulden. Pink sei „zweifellos eine schöne Farbe“, fügte der 61 Jahre alte Norweger an, „aber dass wir am Ende alle denselben Farbton gewählt haben, ist seltsam.“
Als Gründe für den Farbtrend gilt einerseits wohl die bessere Sichtbarkeit auf dem grünen Rasen, wodurch das Produkt bei den Fans besser auffällt. Odinga Nimako, Produktmanager für Fußballschuhe bei Nike, erklärte gegenüber The Athletic zuletzt, dass Pink zudem von einigen Spielern bevorzugt werde, da es als Ausdruck von Selbstvertrauen gelte.