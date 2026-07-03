WM: Australiens Trainer voll des Lobes - "Geschichte geschrieben"

SID 03.07.2026 • 02:08 Uhr Tony Popovic ist voll des Lobes für die australische Nationalmannschaft. Die Reise soll im Sechzehntelfinale gegen Ägypten nicht enden.

Der australische Nationaltrainer Tony Popovic hat seiner Mannschaft schon vor dem Sechzehntelfinale der Fußball-WM gegen Ägypten am Freitag (20.00 Uhr MESZ im LIVETICKER) ein herausragendes Zeugnis ausgestellt.

„Diese Mannschaft hat bereits Geschichte geschrieben. Allein der Einzug in die K.o.-Runde und die Art und Weise, wie sie gespielt hat, sind historisch“, sagte Popovic: „Nun können wir weitere Geschichte schreiben.“

WM: Landet Australien historischen Sieg?

Die Socceroos kämpfen um ihren ersten Sieg in einem WM-K.o.-Spiel. „Aber unabhängig vom Ergebnis wird dieses Team seinen Platz in der Geschichte des australischen Fußballs haben“, sagte Popovic: „Und ihr Mannschaftsfoto wird sicherlich an vielen Wänden hängen – an meiner auf jeden Fall.“

Australien hatte sich hinter den USA als Zweiter der Gruppe D für das Sechzehntelfinale qualifiziert. Dabei ließ das Team aus Down Under die Türkei sowie Paraguay, das den WM-Traum der DFB-Elf beendete, hinter sich.