WM: Australiens Trainer voll des Lobes - "Geschichte geschrieben"

Der australische Nationaltrainer Tony Popovic hat seiner Mannschaft schon vor dem Sechzehntelfinale der Fußball-WM gegen Ägypten am Freitag (20.00 Uhr MESZ im LIVETICKER) ein herausragendes Zeugnis ausgestellt.
Australiens Trainer voll des Lobes
„Diese Mannschaft hat bereits Geschichte geschrieben. Allein der Einzug in die K.o.-Runde und die Art und Weise, wie sie gespielt hat, sind historisch“, sagte Popovic: „Nun können wir weitere Geschichte schreiben.“
WM: Landet Australien historischen Sieg?
Die Socceroos kämpfen um ihren ersten Sieg in einem WM-K.o.-Spiel. „Aber unabhängig vom Ergebnis wird dieses Team seinen Platz in der Geschichte des australischen Fußballs haben“, sagte Popovic: „Und ihr Mannschaftsfoto wird sicherlich an vielen Wänden hängen – an meiner auf jeden Fall.“
Australien hatte sich hinter den USA als Zweiter der Gruppe D für das Sechzehntelfinale qualifiziert. Dabei ließ das Team aus Down Under die Türkei sowie Paraguay, das den WM-Traum der DFB-Elf beendete, hinter sich.
In Australien löste das Abschneiden der eigenen Mannschaft Begeisterung aus. „Wir haben wunderbare Bilder gesehen: Schulen unterbrechen den Unterricht, damit Kinder unsere Spiele verfolgen können. Wenn dadurch noch mehr Jungen und Mädchen selbst mit dem Fußball beginnen, wäre das ein großer Gewinn für unseren Sport“, sagte Popovic: „Gerade weil diese Mannschaft so jung ist, kann sie die nächste Generation inspirieren. Sollte uns ein weiterer Erfolg gelingen, wäre das ein zusätzlicher Schub für den Fußball in Australien.“